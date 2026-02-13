Pericolo valanghe l’Euregio | Strati deboli e distacchi anche al primo passaggio

Il bollettino valanghe dell’Euregio segnala un aumento del rischio in Trentino, causato dalla presenza di strati di neve deboli e da distacchi frequenti anche al primo passaggio. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, rendendo pericolosi gli spostamenti sulle montagne. Gli esperti invitano sciatori e alpinisti a prestare massima attenzione, poiché le condizioni del manto nevoso continuano a essere instabili e a mettere a rischio la sicurezza di chi si avventura in quota.

Il pericolo valanghe in Trentino non accenna a diminuire. Lo riporta il "Bollettino valanghe" dell'Euregio che quotidianamente aggiorna sciatori e alpinisti sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. "Gli strati deboli molto pronunciati presenti nella neve vecchia rappresentano la principale fonte di pericolo. Inoltre, occorre fare attenzione agli accumuli di neve ventata. Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi facilmente già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali" si legge nel report. Gli esperti raccomandano di fare attenzione "soprattutto sui pendii ripidi ed esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco.