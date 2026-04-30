Durante l'inverno, la regione dell'Euregio ha registrato 62 valanghe che hanno causato 40 vittime. L'evento ha coinvolto le aree del Tirolo, Alto Adige e Trentino. Le autorità hanno rilevato più di 500 episodi di distacco di neve su un manto nevoso considerato instabile. L’attività umana è stata coinvolta nel provocare molte di queste valanghe.

? Cosa sapere Euregio registra 40 vittime e 62 valanghe tra Tirolo, Alto Adige e Trentino.. L'attività umana ha provocato oltre 500 eventi su un manto nevoso instabile.. Il bilancio della stagione invernale nell’Euregio tra Tirolo, Alto Adige e Trentino si chiude con 40 vittime e 34 feriti a causa di 62 diversi eventi valanghivi che hanno segnato un anno terribile per le montagne. Mentre nelle valli il silenzio della neve inizia a farsi sentire, i numeri registrati parlano di una stagione senza precedenti per pericolosità. Nel Tirolo sono stati documentati 36 episodi che hanno causato la morte di 18 persone e provocato ferimenti in 27 individui.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euregio, inverno di sangue: 40 vittime per 62 valanghe devastanti

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