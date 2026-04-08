Il 7 aprile si è svolta al TCL Chinese Theatre di Los Angeles la prima della terza stagione di Euphoria. Alla serata hanno partecipato diversi attori del cast, tra cui Zendaya e Jacob Elordi. La presentazione ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, con molte foto e interviste sul tappeto rosso. La nuova stagione sarà disponibile prossimamente in streaming.

Nella nuova stagione, il regista Sam Levinson ci riporta nella vita dei suoi disfunzionali personaggi con un salto temporale in avanti di cinque anni, grazie a cui scopriamo le loro vite da adulti. Il cast è tornato quasi al completo per la nuova stagione, e sul red carpet, comprendendo il ritorno di: Maude Apatow, Alexa Demie, Hunter Schafer, Chloe Cherry, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Zendaya. Nonostante fosse impegnata fino a pochi giorni fa con la campagna promozionale di The Drama, il film romantico-thriller che la vede protagonista insieme a Robert Pattinson, Zendaya è infatti riuscita a partecipare anche alla première della serie, uno dei suoi sei progetti in uscita nel 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Zendaya a Jacob Elordi, il cast di Euphoria al gran completo per la première della terza stagione

Minimal per Zendaya, vintage per Sydney Sweeney: i look delle star di Euphoria alla première della terza stagioneDopo quattro anni di attesa torna la serie tv Euphoria e per il lancio della terza stagione, i protagonisti si sono dati appuntamento sul red carpet...

Euphoria 3, sai quando esce? Intanto ecco Zendaya, Sharon Stone, Sydney Sweeney e Jacob Elordi nell'ultimo trailerManca pochissimo al debutto della terza stagione di Euphoria, e la Hbo ha deciso di regalare un’altra anteprima ai fan con un nuovo trailer.

Zendaya’s rebound with the Jacob Elordi remains a top-tier 2020 meme #Zendaya

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Del super cast della serie tv - da Jacob Elordi a Sydney Sweeney e Hunter Schafer - Zendaya alla première di Euphoria 3 è stata la protagonista assoluta x.com

Stanotte si è tenuta la premiere mondiale di Euphoria 3 Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Hunter Schafer e Maude Apatow splendono sul red carpet - facebook.com facebook