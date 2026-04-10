Il cast di Euphoria si è riunito sul red carpet di Los Angeles per la prima volta dopo diversi anni, con Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi presenti insieme. Sam Levinson, creatore della serie, ha condiviso alcuni dettagli sul percorso emotivo che ha portato alla realizzazione della terza stagione. La presenza del cast ha attirato molta attenzione, in un evento che ha segnato un momento importante per i fan dello show HBO.

Non sorprende, dunque, che l’anteprima mondiale della terza (e probabilmente ultima) stagione della serie tenutasi a Los Angeles martedì sera sia stata l’evento più esclusivo della città. Era la prima volta dopo anni che vedevamo riunito l’intero cast, e forse sarà anche l’ultima (se non si conta il tempo trascorso insieme sullo schermo). Il red carpet su Hollywood Boulevard era decorato con un motivo desertico del sud-ovest che richiama l’ambientazione delle prime scene della nuova stagione. Gran parte del cast, tra cui Elordi, Schafer e Zendaya, ha posato per le foto e firmato autografi per i fan (ai quali erano state regalate felpe bordeaux come quella di Rue nella serie), ma non ha rilasciato interviste sul red carpet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Euphoria, il ritorno più atteso: Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi di nuovo insieme (forse per l’ultima volta) sul red carpet di Los Angeles

Euphoria 3, sai quando esce? Intanto ecco Zendaya, Sharon Stone, Sydney Sweeney e Jacob Elordi nell'ultimo trailerManca pochissimo al debutto della terza stagione di Euphoria, e la Hbo ha deciso di regalare un’altra anteprima ai fan con un nuovo trailer.

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EUPHORIA Stagione 3 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Zendaya, Sydney Sweeney | Sky

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