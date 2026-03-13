Allegramente pessimista – La terrazza di Ettore Scola

Il 8 aprile al teatro Oscar di Milano si terrà il secondo appuntamento della serie di spettacoli di Francesco Piccolo intitolata

Allegramente pessimista. Perché l’Italia non è cambiata, la serie di quattro spettacoli di Francesco Piccolo che diventeranno un podcast, torna per il secondo appuntamento mercoledì 8 aprile, sempre al teatro Oscar di Milano. Questa volta lo spettacolo sarà dedicato al film La terrazza di Ettore Scola. A partire dal film, che non a caso è del 1980 – un anno simbolo, un anno spartiacque – Francesco Piccolo racconta la fine degli intellettuali: il tramonto di tutti i mestieri intellettuali di persone che ormai, giunte all’età della maturità, si rendono conto di non aver compiuto nulla di quello che avevano immaginato di dover realizzare, nella vita pubblica, ma anche in quella privata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

