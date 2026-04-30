Esuberi ma anche no | i giocatori che tornano al Napoli che possono far comodo

Il Napoli sta esaminando il ritorno di diversi giocatori provenienti da prestiti, alcuni temporaneamente in prestito e altri considerati come possibili elementi per la rosa futura. Questi calciatori, che hanno trascorso periodi lontano dalla squadra, si trovano ora a confrontarsi con opportunità di reinserimento nel club. La dirigenza azzurra sta valutando attentamente quale di loro possa essere utile per la prossima stagione, in un contesto di rinnovamento e crescita.

Il Napoli si ritrova ad avere a che fare con un rientro di giocatori dai prestiti. Chi di passaggio e chi potenzialmente per restare: tanti di loro si giocheranno un posto nel Napoli che verrà I partenopei stanno studiando per diventare grandi, nella prossima stagione. Tanti giocatori in prestito ritorneranno alla base, con alcuni calciatori che potrebbero essere utili ai partenopei nella prossima stagione. Il primo è Rafa Marin, che ha disputato una stagione ottima con la maglia del Villarreal. 2300 minuti totali, fino ad ora, e un sottomarino giallo che potrebbe riscattarlo per 15 milioni di euro. La possibilità che torni in Italia è concreta e se succedesse i partenopei punterebbero fortemente su di lui.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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