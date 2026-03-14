L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato la partita contro il Napoli, affermando che la squadra partenopea aveva già giocatori di livello prima dell’arrivo di McTominay e De Bruyne. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate dopo la sconfitta e sono state trasmesse da Dazn. Di Francesco ha anche parlato di sant’Elmas, citandolo come esempio di un giocatore forte nel Napoli.

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli Napoli-Lecce, Di Francesco a Dazn. Sulle condizioni di Banda: “ Si era preoccupato il ragazzo, ma sembra che sia stata solo una brutta botta”. C’è tanto da costruire? “ Al di là della bravura dei giocatori del Napoli che c’erano anche prima che entrassero De Bryne e McTominay, c’era Sant’Elmas. Io credo che noi abbiamo fatto un gran primo tempo, poi abbiamo pagato l’uscita di Coulibaly e l’ingenuità del primo gol dove dovevamo chiudere. Abbiamo commesso degli errori che contro certe quadre paghi. Il Napoli era in grande difficoltà a costruire, poi dopo il gol sono stati favoriti” Cosa le è piaciuto oggi? “Oggi mi è piaciuto molto che avevamo preparato delle situazioni offensive. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Francesco nomina sant’Elmas: “Il Napoli aveva giocatori forti anche prima che entrassero McTOminay e DeBruyne”

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