Estrae pistola in metrò Atm licenzia il vigilante

Un vigilante è stato licenziato dopo aver estratto una pistola in un metrò. L’uomo ha dichiarato di essere stato licenziato per aver svolto il suo lavoro. Dopo l’intervento, è stato rimosso dal servizio e destituito. La decisione dell’azienda ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

«Mi hanno licenziato per aver fatto il mio lavoro» Alla fine lo hanno cacciato. Destituito dal servizio. Ilario Esposito, guardia giurata Atm da tre anni, è stato licenziato per giusta causa dopo l'episodio del 21 marzo alla stazione Cadorna. Senza stipendio, con quattro figli da mantenere, una ex compagna disoccupata che abita con lui per ragioni finanziarie e il rischio concreto di non poter più fare questo mestiere per il resto della vita. «Eravamo in due, ronda itinerante, verso le 23.30 - la guardia giurata ricostruisce i fatti -. Sul treno della metro rossa otto ragazzi molestavano un gruppo di ragazze. Abbiamo chiesto di scendere. Il convoglio era già fermo per guasto tecnico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Estrae pistola in metrò. Atm licenzia il vigilante Notizie correlate Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da AtmUn addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di... Leggi anche: Vigilante Atm estrae la pistola: sospeso. L’azienda: “Nessuna legittima difesa” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Molestano ragazze sul metrò a Milano, vigilante estrae la pistola: sospeso per aver violato il protocollo; Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da Atm; La Gpg estrae la pistola in metro: qualche riflessione; Molestano ragazze sulla metropolitana di Milano, vigilante estrae la pistola: Sospeso per aver violato il protocollo. Estrae pistola in metrò. Atm licenzia il vigilanteOltre al licenziamento, pende su di lui l'inchiesta della Polizia Amministrativa della Questura (PAS), che sta acquisendo le immagini e potrebbe revocargli definitivamente il titolo di guardia giurata ... ilgiornale.it Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da AtmAtm ha sospeso un vigilante per aver estratto la pistola davanti a un gruppo di ragazzi che avevano molestato alcune giovani in metro a Milano. virgilio.it La Gpg estrae la pistola in metro: qualche riflessione La Gpg è figura professionale ancora in attesa di comprendere la propria identità. O meglio, l'identità che il legislatore e i sempre nuovi bisogni di sicurezza intendono conferirle. Dall'evento avvenuto nella - facebook.com facebook Hoara Borselli: "Mi spaventano più i molestatori che il vigilante che estrae la pistola" Parliamo del vigilante sospeso dopo aver estratto la pistola contro dei molestatori in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming a Mediaset Infinity x.com