Olimpiadi invernali è parata di vip | da Milano a Cortina dove dormono le star Tutti gli hotel da sogno tra lusso e sfarzo
Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina hanno preso il via con una grande festa a San Siro. La cerimonia di apertura ha attirato un pubblico di vip, tutti in città per l’evento. Tra feste e incontri, le star sono state viste muoversi tra hotel di lusso e locali esclusivi, pronti a godersi lo spettacolo e il glamour che circonda questa grande manifestazione.
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al via con una cerimonia di inaugurazione a San Siro che ha strappato applausi a scena aperta e ha fatto il pieno di vip a Milano, ma dove alloggiano i personaggi più famosi del pianeta? Con cerimonie milionarie, eventi esclusivi e una passerella di star annunciata - da Mariah Carey fino a Snoop Dogg, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino e Andrea Bocelli alla cerimonia inaugurale - l’Italia in queste due settimane non sarà solo terreno di medaglie, ma anche di red carpet sotto le stelle Milano: il cuore del lusso olimpico A Milano, capitale dell’eleganza italiana, gli hotel di alta gamma sono già quasi tutti sold out, presi d’assalto non solo da sponsor, media e delegazioni, ma anche da celebrità internazionali pronte a trasformare le vie del centro in un palcoscenico globale. 🔗 Leggi su Leggo.it
