Estate Bellaria rafforza la sicurezza | 10 agenti in più organico della Municipale a quota 38

Durante l’estate, il comando di Polizia locale di Bellaria ha deciso di aumentare il proprio organico inserendo dieci agenti stagionali, portando il totale a 38 unità. Questa scelta mira a rafforzare la presenza e la sicurezza nel territorio durante i mesi più frequentati dell’anno. La modifica riguarda il personale operativo che si occupa di vigilanza e controllo nelle aree pubbliche della cittadina.

L’assunzione di dieci agenti stagionali porteranno a quota 38 unità l’organico a disposizione del comando di Polizia locale di via Leonardo da Vinci per l’estate 2026. Questa l’importante novità sul fronte della sicurezza per Bellaria Igea Marina, a cui è sottesa la procedura di selezione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Teggiano rafforza la sicurezza urbana: in servizio quattro nuovi agenti di Polizia Municipale Umbria, si rafforza l'organico della polizia: nuovi agentiIn Umbria si rafforza l'organico della polizia di stato grazie alle recenti assegnazioni disposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza.