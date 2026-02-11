Umbria si rafforza l' organico della polizia | nuovi agenti

In Umbria arrivano nuovi agenti di polizia. Il dipartimento ha disposto assegnazioni che aumentano il numero di ufficiali in servizio nella regione. La presenza delle forze dell’ordine si fa più forte, puntando a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

In Umbria si rafforza l'organico della polizia di stato grazie alle recenti assegnazioni disposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza.Il nuovo personale andrà a rafforzare gli uffici e i servizi sul tutto il territorio provinciale. Ai commissariati di Città di Castello e Foligno sono stati.

Otto giovani agenti, tre donne e cinque uomini, sono arrivati alla Polizia Stradale di Piacenza.

