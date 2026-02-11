Umbria si rafforza l' organico della polizia | nuovi agenti

Da perugiatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria arrivano nuovi agenti di polizia. Il dipartimento ha disposto assegnazioni che aumentano il numero di ufficiali in servizio nella regione. La presenza delle forze dell’ordine si fa più forte, puntando a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

In Umbria si rafforza l'organico della polizia di stato grazie alle recenti assegnazioni disposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza.Il nuovo personale andrà a rafforzare gli uffici e i servizi sul tutto il territorio provinciale. Ai commissariati di Città di Castello e Foligno sono stati.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Umbria Polizia

Due nuovi agenti rafforzano l’organico della Polizia Locale

Otto agenti in prova rafforzano l'organico della Polizia stradale

Otto giovani agenti, tre donne e cinque uomini, sono arrivati alla Polizia Stradale di Piacenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Umbria Polizia

Argomenti discussi: Zes, pubblicata la circolare Inps sul bonus assunzioni esteso a Umbria e Marche -; Ha aperto i battenti la Casa della Comunità di Magione; Regione Umbria: sport e salute come chiavi del turismo contemporaneo; Zes, l’Inps pubblica la circolare sul bonus assunzioni esteso all’Umbria.

umbria si rafforza lSimona Meloni, l'Umbria laboratorio nazionale del turismo lentoLo sport e il turismo lento rappresentano due pilastri della nostra strategia: parlano di sostenibilità, di salute, di benessere e di qualità della vita: lo ha sottolineato l'assessora regionale al ... ansa.it

umbria si rafforza lIn Umbria si è costituito il Comitato civico referendario per un giusto SìIn Umbria si è costituito il Comitato civico referendario per un giusto Sì, che aderisce alla rete nazionale impegnata a promuovere una riflessione pubblica sul referendum costituzionale in materia ... umbria24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.