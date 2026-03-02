Teggiano rafforza la sicurezza urbana | in servizio quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

A Teggiano quattro agenti di Polizia Municipale sono entrati ufficialmente in servizio dal primo marzo 2026. Si tratta di Arianna La Maida, Salvatore Cantelmi, Giuseppe D’Elia e Oriana Del Corvo, che si sono unite all’Area di Vigilanza cittadina con contratti a tempo indeterminato part-time al 50%. La loro presenza mira a rafforzare la sicurezza urbana nel territorio.

