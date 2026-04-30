Espulsi tre cittadini stranieri | tra loro anche il 24enne che ha devastato la stazione di Treviglio

La Polizia di Stato di Bergamo ha espulso tre cittadini stranieri, tra cui un giovane di 24 anni coinvolto nel danneggiamento della stazione di Treviglio. Le operazioni sono state condotte dall’Ufficio Immigrazione, che ha eseguito i provvedimenti nei confronti di persone considerate non in regola con le norme sull’immigrazione. Le espulsioni sono state effettuate in conformità con le procedure previste dalla legge.

La Polizia di Stato di Bergamo, tramite il personale dell’Ufficio Immigrazione, ha eseguito nei giorni scorsi tre provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, responsabili di comportamenti molesti e tali da incidere negativamente sulla sicurezza urbana. Nel pomeriggio del 29 aprile è stato disposto l’accompagnamento in un Centro per il Rimpatrio di un cittadino egiziano, entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera e già destinatario di diniego della protezione internazionale. L’uomo si era reso protagonista di gravi episodi di danneggiamento alla stazione ferroviaria di Treviglio, colpendo vetrate e un treno fermo, causando l’interruzione del servizio pubblico e lanciando sassi anche contro i locali del “Bar della Stazione”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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