Autori di reati e irregolari sul territorio | tre cittadini stranieri espulsi da Bergamo

Due cittadini tunisini sono stati sfrattati dal territorio italiano.

A Bergamo, a gennaio, sei cittadini stranieri sono stati espulsi e rimpatriati.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo nei giorni scorsi ha eseguito il rimpatrio, con accompagnamento in Marocco, di un cittadino marocchino destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 3 febbraio, a seguito del rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il cittadino è stato rimpatriato dopo la scarcerazione, avvenuta al termine dell’espiazione di una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, l’uomo si era reso responsabile di una rapina ai danni di una donna, che aveva bloccato e aggredito con calci e pugni nel tentativo di impossessarsi del telefono cellulare e del denaro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Due cittadini tunisini sono stati sfrattati dal territorio italiano.

A Bergamo, a gennaio, sei cittadini stranieri sono stati espulsi e rimpatriati.

