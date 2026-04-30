Esplosione in uno stabilimento di Pontinia area industriale chiusa per fuga di ammoniaca

Un'esplosione si è verificata in uno stabilimento nella zona industriale di Pontinia, provocando una fuga di ammoniaca che ha reso necessario l’intervento delle squadre di emergenza. L'area è stata immediatamente chiusa al pubblico e sono stati avviati i controlli per valutare la situazione. Nella stessa regione, un incidente all’interno di un’azienda che lavora i carciofini ha portato alla mobilitazione dei soccorritori e all’interdizione temporanea dell’area interessata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione nella zona industriale di Mazzocchio, dove un incidente avvenuto all’interno degli stabilimenti dell’ ex Ottaviani, attivi nella lavorazione dei carciofini, ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e l’interdizione dell’area. Disposta la chiusura anche della SP Marittima nel tratto che costeggia il polo produttivo. La prima ricostruzione. Secondo le informazioni disponibili, all’interno dell’impianto si sarebbe verificata un’ esplosione che avrebbe causato la rottura di una tubazione. Da lì sarebbe partita la fuoriuscita di circa 5.000 litri di ammoniaca. Massiccio dispiegamento di soccorsi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esplosione in uno stabilimento di Pontinia, area industriale chiusa per fuga di ammoniaca Notizie correlate Fuga di ammoniaca in azienda, evacuate 100 persone: strada chiusa e cinque in ospedaleMomenti di apprensione nella serata di ieri, 16 aprile 2026, a Stabio, dove poco dopo le 21 si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca all’interno... Ucraina, attaccato uno stabilimento nella regione russa di Bryansk: le immagini dell'esplosioneLo stato maggiore delle forze armate ucraine ha pubblicato il filmato di un attacco a un impianto di microelettronica russo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Esplosione Toyota, un nuovo indagato. Sarà esteso l'incidente probatorio; Esplosione Toyota Material Handling, c'è un altro indagato per lo scoppio che uccise due lavoratori. Le indagini sul serbatoio; Poviglio, cosa è successo alla cisterna alla Sibelco; A Poviglio esplode cisterna piena di polvere di alluminio, ferito un operaio. Esplosione in un impianto a Pontinia: fuga di ammoniaca, zona industriale isolata. Soccorsi sul posto VIDEOUna grave emergenza si è verificata nella zona industriale di Mazzocchio, nel territorio di Pontinia, dove un incidente all’interno di ... latinapress.it India, esplosione in uno stabilimento farmaceutico: almeno 45 morti India, esplosione in uno stabilimento farmaceutico nel sud del Paese: almeno 45 mortiUn'esplosione nello stabilimento Sigachi Industries vicino a Hyderabad ha ucciso 45 persone. Al momento dell'incidente erano presenti 108 lavoratori. ilfattoquotidiano.it Cortilia. Smash Mouth · I'm A Believer (Radio Edit). Queste frittatine sono un’esplosione di verdure fresche e saporite, perfette per un pranzo leggero o un aperitivo sfizioso! Ingredienti: 150 g piselli 150 g fave 100 g asparagi 80 g agretti 1 - facebook.com facebook Anche se non sono mai andate in letargo, con l’esplosione della primavera torna anche la stagione delle sagre. Ecco una selezione degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana. x.com