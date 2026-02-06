Frosinone esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio | due operai feriti e area sotto sequestro

Un'esplosione si è verificata questa mattina in una fabbrica di fuochi d’artificio a Frosinone. La deflagrazione ha coinvolto un piccolo stabile, ferendo due operai. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno messo sotto sequestro l’area mentre iniziano le indagini per capire cosa sia successo e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. I due operai sono stati portati in ospedale, le loro condizioni non sembrano gravi. La polizia sta lavorando per ricostru

La deflagrazione ha colpito un piccolo fabbricato. Sono in corso le indagini per chiarire le cause e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche Un'esplosione violenta quella avvenuta questa notta negli Altipiani di Arcinazzo, a Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone. L'evento si è verificato all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio, interessando un fabbricato dello stabilimento nel quale due operai sono rimasti feriti. I lavoratori coinvolti, un uomo di 38 anni e uno di 26, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave è stato trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, mentre il secondo è stato ricoverato presso l'ospedale San Benedetto di Alatri.

