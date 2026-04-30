Esplosione e fuoriuscita di ammoniaca a Mazzocchio | divieto di raccolta ortaggi in tutta la zona

Nella zona industriale di Mazzocchio, a Pontinia, si è verificata un’esplosione che ha causato la fuoriuscita di ammoniaca. In seguito all’incidente, il sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta la raccolta di ortaggi nella zona interessata. La misura è stata presa per limitare eventuali rischi per la popolazione e garantire la sicurezza alimentare. La situazione è attualmente sotto controllo.

Dopo l'incidente che si è verificato a Pontinia, nella zona industriale di Mazzocchio, il sindaco Eligio Tombolillo ha firmato una specifica ordinanza per tutelare la salute pubblica. Un'esplosione nello stabilimento industriale Ottaviani Food ha infatti danneggiato una tubazione e provocato la.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Esplosione in una fabbrica a Mazzocchio, fuoriesce ammoniaca: l'area viene isolataUn incidente è avvenuto questa mattina a Pontinia, nella zona industriale di Mazzocchio. Esplosione in uno stabilimento di Pontinia, area industriale chiusa per fuga di ammoniacaABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione nella zona industriale di Mazzocchio, dove un incidente avvenuto all’interno degli stabilimenti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chernobyl, perché a 40 anni dalla tragedia va ricostruito il patto di fiducia tra gli italiani e il nucleare; Crollò trullo a Cisternino: in due a processo per la morte di Nicola Salatino; Morì nell'esplosione del trullo a Cisternino: in due a processo per la morte di Nicola Salatino; Chernobyl 40 anni dopo. La nube sui cieli del Lario. Esplosione a Pontinia: fuoriuscita di 5.000 litri di ammoniaca nella zona industriale di MazzocchioIncidente negli stabilimenti ex Ottaviani: interdetta la zona industriale e la Sp Marittima. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e staff sanitario ... latinaoggi.eu Esplosione in un impianto a Pontinia: fuga di ammoniaca, zona industriale isolata. Soccorsi sul posto VIDEOUna grave emergenza si è verificata nella zona industriale di Mazzocchio, nel territorio di Pontinia, dove un incidente all’interno di ... latinapress.it Al momento dell’esplosione erano in transito sulla via R. Fauro due autovetture: una Mercedes condotta da Degni Stefano e dove sedevano Costanzo Maurizio, noto presentatore televisivo, e De Filippi Maria, convivente di quest’ultimo; nonché una Lancia Th - facebook.com facebook