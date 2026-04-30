Esperti in visita L’acquedotto diventerà digitale

Esperti del settore sono in visita presso l’impianto idrico locale, dove si sta lavorando alla transizione verso un sistema più digitale. Durante l’intervento, vengono analizzati diversi aspetti, dai laboratori agli impianti, con attenzione all’osservazione diretta delle tecnologie utilizzate. L’obiettivo è valutare come l’innovazione possa migliorare la gestione e il monitoraggio delle risorse idriche, attraverso strumenti più avanzati e digitalizzati.

Dai laboratori agli impianti passando per l’osservazione diretta: così si misura oggi il valore dell’innovazione nel settore idrico. A Laveno Mombello l’acquedotto delle IX Fontane gestito da Alfa è diventato il punto di incontro tra sviluppo tecnologico e applicazione concreta ospitando una delegazione di professionisti impegnati nella digitalizzazione e nel monitoraggio intelligente delle reti. L’iniziativa, promossa nell’ambito di “Aquamind”, ha coinvolto circa sessanta tra tecnici e collaboratori del gruppo Aquanexa con l’obiettivo di tradurre competenze teoriche in esperienza operativa. La visita ha rappresentato un’occasione concreta...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esperti in visita. L’acquedotto diventerà digitale Notizie correlate Leggi anche: AI e IoT: 3 esperti Insubria svelano il futuro digitale agli studenti. DIS rinforza la difesa digitale: caccia a esperti HPC, crittografia e cybersicurezza per nuove minacce informatiche.Caccia ai talenti nell'intelligence: il DIS rinforza le difese cibernetiche con una campagna di reclutamento senza precedenti Il Dipartimento delle... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Esperti in visita. L’acquedotto diventerà digitale; Conflitto di interessi, approfondimenti e confronto con delegazione croata; I NOSTRI SOCI AWE MAKE FUTURE!, LA FIERA SU AI, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE; Burkina Faso, contro l'epatite successi inaspettati. La Chiesa in prima linea. Esperti in visita. L’acquedotto diventerà digitaleDai laboratori agli impianti passando per l’osservazione diretta: così si misura oggi il valore dell’innovazione nel settore idrico. ilgiorno.it Concorso Banca d'Italia Tecnici ICT 2026: 50 posti per Esperti e Assistenti Laureati - facebook.com facebook Ventisei Paesi, 600 esperti e uno scenario immaginario: un nuovo batterio che si diffonde a livello globale. Con l’esercitazione Polaris II, l’Organizzazione mondiale della sanità ha testato coordinamento, risposta e capacità operative per non farsi trovare impre x.com