DIS rinforza la difesa digitale | caccia a esperti HPC crittografia e cybersicurezza per nuove minacce informatiche

Il DIS ha avviato una nuova campagna di assunzioni per rafforzare la sicurezza digitale del paese, a causa dell'aumento di attacchi informatici sempre più sofisticati. L’agenzia cerca esperti in High Performance Computing, crittografia e cybersicurezza per rispondere alle minacce emergenti. Questi professionisti saranno fondamentali per proteggere infrastrutture critiche e dati sensibili. La selezione prevede l’assunzione di figure altamente specializzate, pronte a intervenire in situazioni di emergenza.

Caccia ai talenti nell'intelligence: il DIS rinforza le difese cibernetiche con una campagna di reclutamento senza precedenti. Il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) ha lanciato una campagna di reclutamento straordinaria per attrarre esperti in tecnologie avanzate e cybersicurezza. L'iniziativa, annunciata il 17 febbraio 2026, mira a potenziare le capacità di intelligence nazionale in un contesto di crescente complessità geopolitica e di rapida evoluzione delle minacce digitali. Le candidature possono essere presentate entro il 20 marzo 2026 attraverso la piattaforma "Lavora con noi" del sito sicurezzanazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Intelligence italiana: caccia a esperti cyber, data science e sicurezza nazionale per nuove minacce globali.L'intelligence italiana cerca esperti di cyber sicurezza, data science e sicurezza nazionale a causa delle crescenti minacce globali. IA e automazione: come i tool di TrendAI analizzano crimine digitale e minacce informaticheIn Italia e nel mondo, i cybercriminali sfruttano sempre di più l'intelligenza artificiale e i sistemi automatici per scatenare attacchi informatici complessi.