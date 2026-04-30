Esiste la reale possibilità di collaborare e creare vantaggi per le imprese | Cna incontra i vertici di Cesena Fiera
La sede della Cna di Cesena ha accolto i rappresentanti di Cesena Fiera, il presidente e il direttore. Durante l'incontro si è discusso della possibilità di avviare collaborazioni che possano portare benefici alle imprese locali. Nessuna decisione è stata annunciata, ma l'incontro ha visto confronti diretti tra le parti coinvolte. La discussione si è concentrata sui potenziali progetti e sulle opportunità di cooperazione.
La sede Cna di Cesena ha ospitato Patrizio Neri e Luigi Bianchi, rispettivamente presidente e direttore di Cesena Fiera. Durante l’incontro, i componenti la presidenza Cna di Cesena Val Savio, capitanati dal presidente Federico Giovannetti, hanno potuto confrontarsi con la dirigenza dell'ente.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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