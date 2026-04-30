Esiste la reale possibilità di collaborare e creare vantaggi per le imprese | Cna incontra i vertici di Cesena Fiera

La sede della Cna di Cesena ha accolto i rappresentanti di Cesena Fiera, il presidente e il direttore. Durante l'incontro si è discusso della possibilità di avviare collaborazioni che possano portare benefici alle imprese locali. Nessuna decisione è stata annunciata, ma l'incontro ha visto confronti diretti tra le parti coinvolte. La discussione si è concentrata sui potenziali progetti e sulle opportunità di cooperazione.