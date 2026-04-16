Imprese a rischio attacchi informatici e un adolescente su 10 dipendente da device | Cna lancia ' Cesena digitale'

Una nuova iniziativa mira a sensibilizzare le imprese sulla crescente minaccia degli attacchi informatici, mentre si conta che circa un adolescente su dieci dipenda quotidianamente dai dispositivi digitali. La proposta, denominata ‘Cesena digitale’, coinvolge diverse realtà locali e si concentra sulla formazione e la prevenzione. Le aziende sono sempre più esposte a rischi legati alla sicurezza online, e si osserva anche una forte presenza di giovani che utilizzano dispositivi digitali in modo frequente.

Le competenze digitali sono sempre più necessarie sotto vari punti di vista. Ci sono temi più caldi per le imprese (si pensi alla cybersecurity), altri che riguardano tutti i cittadini, a partire da quelli più giovani e indifesi (come l’uso consapevole dei social network). Per questo Cna lancia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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