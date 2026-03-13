' Le imprese nel mondo in conflitto' Confartigianato incontra a Cesena il deputato di FdI Bignami

A Cesena, Confartigianato ha incontrato un deputato di FdI per discutere della situazione delle imprese in un contesto di conflitto. Durante l'incontro si è parlato delle azioni del Governo per sostenere l’economia, con un focus su politiche, riforme e risorse messe in campo per affrontare le difficoltà del settore. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti e operatori del mondo imprenditoriale locale.

"Le vicende degli ultimi giorni, con la Guerra in Medio Oriente aggravano un quadro economico che già presentava tanti elementi di preoccupazione per le nostre imprese territoriali" "Le imprese nel mondo in conflitto. L'azione del Governo a supporto dell'economia: politiche, riforme e risorse". Sarà il tema al centro dell'incontro che Confartigianato di Cesena, in collaborazione con le Confartigianato della Romagna, promuove con Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia giovedì 19 marzo nella sede di Confartigianato Cesena in via Ilaria Alpi 49. "Le vicende degli ultimi giorni, con la Guerra in...