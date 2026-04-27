Insegue un’antilope si imbatte in un branco di elefanti | milionario statunitense muore travolto durante una spedizione di caccia in Gabon

Un uomo d’affari statunitense è morto durante una spedizione di caccia in Gabon, travolto da un branco di elefanti. Secondo le fonti, mentre inseguiva un’antilope, si è trovato improvvisamente circondato dagli esemplari di grandi dimensioni, che non hanno esitato a travolgerlo. La sua morte è avvenuta sul campo, durante un’attività che prevedeva incontri ravvicinati con la fauna locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso delle armi e sul rispetto dei limiti nelle spedizioni di caccia in natura selvaggia.

C’è una linea sottile tra il controllo e l’imprevedibile, tra l’uomo che osserva la natura e quello che prova a dominarla. In Gabon, quella linea si è spezzata in pochi secondi, nel cuore della foresta. È lì, nel parco nazionale di Lope-Okanda National Park, che è morto Ernie Dosio, 75 anni, milionario californiano e appassionato di caccia grossa. L’uomo stava partecipando a una spedizione per cacciare un’antilope quando si è trovato improvvisamente davanti a un gruppo di elefanti. Un incontro ravvicinato, durato pochi istanti, ma sufficiente a trasformarsi in un attacco fatale. Secondo la ricostruzione, Dosio e la sua guida avevano individuato un duiker dal dorso giallo, una piccola antilope, quando si sono imbattuti in cinque elefanti femmina con un cucciolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Insegue un’antilope, si imbatte in un branco di elefanti: milionario statunitense muore travolto durante una spedizione di caccia in Gabon Notizie correlate Tragedia in Gabon: il milionario Dosio ucciso da un branco di elefanti? Cosa sapere Ernie Dosio ucciso da un branco di cinque elefanti nella foresta Lope-Okanda in Gabon. Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in GabonErnie Dosio, ricco imprenditore statunitense appassionato di caccia, è stato ucciso da un branco di elefanti poco prima di sparare a una piccola...