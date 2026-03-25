Lerici | silenzio e pace sociale in una camminata meditativa

Sabato 28 marzo, a Lerici, si terrà una camminata meditativa che si svolgerà in un’atmosfera di silenzio e tranquillità. L’evento prevede una passeggiata senza parole, dedicata a momenti di riflessione e calma. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà lungo un percorso nel centro del paese, con l’obiettivo di favorire il benessere collettivo.

Il silenzio diventerà il messaggio più potente di questo sabato 28 marzo, quando a Lerici prenderà vita una camminata meditativa. L’incontro è fissato per le 16:00 presso la Rotonda Vassallo, un punto di ritrovo scelto con cura per accogliere partecipanti provenienti da diverse realtà. La Comunità Bodhidharma dei Monti di San Lorenzo e l’associazione culturale Arthena sono i promotori di questa iniziativa che punta sulla pace sociale. Nessun cartellone sventolerà lungo il percorso, né slogan urlati interromperanno il flusso del cammino. L’obiettivo dichiarato non è il confronto verbale o, ma la costruzione interiore della tranquillità come fondamento della stabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lerici: silenzio e pace sociale in una camminata meditativa Articoli correlati Leggi anche: C'è la 'Marcia della pace': in programma una giornata di divertimento, gioco e legame sociale Noa e una suora libanese. Nel silenzio del monastero nasce un appello alla paceNel tempo in cui le cronache internazionali sono dominate ogni giorno da notizie di conflitti, bombardamenti e tensioni tra popoli, ogni gesto che...