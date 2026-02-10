Il Milan punta forte su Mario Gila. Il difensore spagnolo, classe 2000, è in uscita dalla Lazio e potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. I rossoneri lo considerano una delle prime scelte per rinforzare la linea difensiva in vista della nuova stagione. La trattativa è in fase avanzata, e il club sta lavorando per chiudere l’accordo il prima possibile.

In tal senso, già da qualche settimana il Milan sta lavorando per portare in rossonero Mario Gila, classe 2000, spagnolo in uscita dalla Lazio e in scadenza di contratto il 30 giugno 2027 con il sodalizio biancoceleste. Gila non rinnoverà l'accordo e già lo ha fatto sapere al club di Claudio Lotito attraverso l'agenzia che cura i suoi interessi. Il Milan, dunque, ha anticipato i tempi della trattativa per bruciare la concorrenza. Con i suoi rappresentanti c'è già un discorso in piedi e un contratto di cinque anni pronto che lo aspetta. Con la Lazio, ha evidenziato il 'CorSport', i negoziati invece entreranno nel vivo in primavera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, un nuovo difensore per Allegri: Gila sempre in pole position

Approfondimenti su Mario Gila

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mario Gila

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan; Milan, salta l'arrivo di Mateta: cosa è successo col Crystal Palace; Tare e la verità su Mateta al Milan: Riscontrato un problema, per il futuro vedremo...; Milan, le mani su Mateta: può arrivare anche subito. E in difesa sale Disasi. Le trattative.

Obiettivo Kean, il Milan vorrebbe evitare la clausolaMoise Kean è il nome di cui oggi Tuttosport parla in ottica estate rossonera: è molto probabile che il Milan deciderà di andare su un un nuovo ... milannews.it

Milan, nuovo budget per il prossimo mercato: tesoretto in arrivo!In casa Milan è in arrivo un ricco tesoretto da usufruire per la prossima sessione estiva di calciomercato: che occasione per i rossoneri. spaziomilan.it

#Calciomercato, Moretto su #McKennie: "Il #Milan non è sul calciatore ad oggi" - facebook.com facebook

#Calciomercato, #Pulisic priorità al #Milan, ma stallo sul rinnovo: occhio alle inglesi #SempreMilan x.com