Bpm c' è la lista del cda E Agricole corre da sola

Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha approvato all’unanimità la lista dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione, confermando la volontà di mantenere la composizione attuale. Nel frattempo, Agricole si muove autonomamente e prosegue le sue campagne di rafforzamento senza coinvolgimento diretto nel processo di rinnovo di Banco Bpm. La decisione del cda riguarda esclusivamente l’aggiornamento dei vertici dell’istituto bancario.

Rosa di venti nomi. L'ad Castagna: "Modello di successo". Anche Tononi verso la conferma Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha dato il suo via libera all'unanimità alla lista del board uscente, per il rinnovo dei vertici dell'istituto di Piazza Meda. Nell'elenco di 20 nomi sono confermati l'attuale amministratore delegato, Giuseppe Castagna (nella foto), il presidente Massimo Tononi e il suo vice Maurizio Comoli. Resta nell'elenco anche Alberto Oliveti, presidente dell'Enpam e unico esponente dell'accordo di consultazione tra casse e fondazioni. Tra le new entry della lista si segnalano,...

Bpm, via alle manovre sulla lista. Più peso in cda per Crédit Agricoledi Andrea Ropa MILANO Più spazio ai soci francesi nel prossimo board di Banco Bpm.

Bpm, più posti in cda per l’AgricoleSarà l'assemblea dei soci di Banco Bpm a votare sulle modifiche allo statuto necessarie a recepire la nuova legge Capitali e la presentazione della...

