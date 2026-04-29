Eschborn-Frankfurt | strappi duri e salite nuove stravolgono la corsa

La 63esima edizione della corsa Eschborn-Frankfurt si svolgerà il 1° maggio e presenta alcune variazioni nel percorso rispetto alle edizioni precedenti. Le modifiche riguardano le salite nelle colline del Taunus, che saranno più impegnative rispetto al passato. La gara si svolge su un percorso che include tratti di salita e discese, con alcune sezioni che saranno più dure per i partecipanti.

? Cosa sapere La 63esima Eschborn-Frankfurt del 1 maggio prevede modifiche al percorso nelle colline del Taunus.. Nuove pendenze sul Feldberg e tre passaggi al Burgweg favoriscono gli specialisti delle Classiche.. Il percorso della 63ª edizione della Eschborn-Frankfurt, prevista per venerdì 1 maggio, introdurrà variazioni tattiche cruciali nelle colline del Taunus per scardinare gli equilibri tra i velocisti e gli specialisti delle Classiche. L’appuntamento fisso del calendario UCI World Tour mantiene la sua struttura logistica tradizionale, con la partenza che si terrà ad Eschborn e il passaggio attraverso la città di Francoforte. Tuttavia,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eschborn-Frankfurt: strappi duri e salite nuove stravolgono la corsa Notizie correlate Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso ai raggi X. Novità significative nella parte centraleVenerdì 1 maggio, come da tradizione si svolgerà la Eschborn-Francoforte 2026, appuntamento fisso del calendario UCI World Tour, con un percorso che... LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti strappi duri, Seixas può fare la differenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro...