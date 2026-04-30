Eroi al volante | ragazzi salvano lo scuolabus dopo il malore dell’autista

Tre ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni hanno preso in mano le redini di uno scuolabus nella contea di Hancock, dopo che il veicolo ha iniziato a perdere controllo a causa di un malore dell’autista. I giovani sono riusciti a stabilizzare il mezzo, evitando che si verificasse un ribaltamento, in seguito a un attacco d’asma che ha colpito l’autista. L’intervento è avvenuto senza che ci fossero feriti tra i passeggeri.

? Cosa sapere Tre ragazzi tra 12 e 15 anni stabilizzano uno scuolabus nella contea di Hancock.. L'intervento previene il ribaltamento dopo il malore dell'autista per attacco d'asma.. Nella contea di Hancock, nello stato del Mississippi, un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 15 anni ha scongiurato una tragedia imminente prendendo il controllo di uno scuolabus dopo che l’autista era svenuta per un grave attacco d’asma. Il tragitto scolastico si è trasformato in un momento di estrema tensione quando la conducente del mezzo ha perso conoscenza improvvisamente. La perdita di consapevolezza della donna, causata da una crisi respiratoria acuta, ha messo in pericolo immediato la stabilità del veicolo, che ha iniziato a deviare dalla traiettoria regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroi al volante: ragazzi salvano lo scuolabus dopo il malore dell’autista Notizie correlate Leggi anche: Scuolabus fuori controllo dopo il malore dell’autista: studenti intervengono, afferrano il volante e fermano il mezzo prima della tragedia Docenti eroi in gita scolastica: salvano gli studenti fermando il pullman dopo il malore dell’autista, la preside scrive a Valditara per il riconoscimentoDurante un viaggio d'istruzione a Praga, una classe delle superiori ha vissuto momenti di grande spavento. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Usa, autista sviene al volante dopo un malore: studenti eroi riescono a fermare l'autobus in corsa; Autista sviene al volante, studenti eroi fermano l’autobus in corsa: tragedia sfiorata in Mississippi. Usa, autista sviene al volante dopo un malore: studenti eroi riescono a fermare l'autobus in corsaSiamo nella contea di Hancock, Mississippi. L'autista di uno scuolabus viene colta da un violento attacco d'asma e sviene mentre è al volante. Degli studenti all'interno del veicolo si rendono subito ... repubblica.it Autista sviene al volante, studenti eroi fermano l’autobus in corsa: tragedia sfiorata in MississippiL’autista è stato colpito da un attacco d’asma ed è svenuto mentre il mezzo stava attraversando la contea di Hancock, in Mississippi, USA. Nel momento di emergenza, uno degli studenti ha afferrato il ... msn.com “Eroi a quattro zampe: non abbandonarli mai” Ci sono eroi che non indossano mantelli, ma hanno quattro zampe e un cuore immenso. Li troviamo tra le onde del mare mentre salvano chi sta per annegare, tra le macerie quando tutto sembra perduto, accanto - facebook.com facebook