erbacce ratti e piccole bisce che ci arrivano fin dentro casa

In via Monte Marino, circa una decina di abitazioni segnalano problemi legati a erbacce, ratti e piccole bisce che si introducono all’interno delle case. Le abitazioni sono concentrate in una zona che viene descritta come particolarmente colpita da questa situazione. I residenti hanno riferito di aver riscontrato la presenza di questi animali in diversi momenti, creando disagio e preoccupazione.

Sono una decina scarsa di abitazioni quelle che insistono in via Monte Marino (in posizione panoramica, a un paio di km dal centro di Capodarco ) ma chiedono uguale dignità e attenzione da parte dell’amministrazione, al pari di ogni altro residente di ogni altra zona di Fermo, lamentando anni di trascuratezza e di mancate risposte. Peraltro, si tratta di una via che, in base a una riperimetrazione risalente a parecchi anni fa, "è stata classifica come centro storico" fanno notare i residenti che, anche per questo, pretendono attenzione soprattutto in termini di decoro della strada in cui risiedono e "dove finora, siamo sempre e solo noi che ci abitiamo che ci prendiamo l’onere di ripulire le erbacce visto che ogni volta che sollecitiamo interventi dal Comune e dalla polizia locale, le nostre richieste cadono nel vuoto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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