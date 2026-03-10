Scudo delle Americhe i marines arrivano dentro al cortile di casa
Sabato, una decina di leader della destra latinoamericana sono stati convocati in un luogo non ufficiale, mentre i Marines statunitensi sono intervenuti all’interno di un cortile di casa. L’evento ha attirato l’attenzione sui movimenti delle forze militari statunitensi nella regione e sulla presenza di leader politici di orientamento conservatore. La situazione ha suscitato interesse tra gli osservatori per le implicazioni di questa mobilitazione.
Verso l'accordo Miami, parata di presidenti latinoamericani di destra per aderire al progetto che concede ingresso libero alle truppe nordamericane Verso l'accordo Miami, parata di presidenti latinoamericani di destra per aderire al progetto che concede ingresso libero alle truppe nordamericane Tutti gli uomini del presidente. Meglio tutti i vassalli di re Trump, visto che sabato una decina di leaders della destra latinoamericana sono stati chiamati a rapporto non alla Casa bianca, ma nel suo castello-resort di Miami. Per firmare un accordo, lo Scudo delle Americhe, che concede il diritto di intervento diretto dell’esercito Usa in quasi tutta l’America latina. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
