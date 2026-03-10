Scudo delle Americhe i marines arrivano dentro al cortile di casa

Sabato, una decina di leader della destra latinoamericana sono stati convocati in un luogo non ufficiale, mentre i Marines statunitensi sono intervenuti all’interno di un cortile di casa. L’evento ha attirato l’attenzione sui movimenti delle forze militari statunitensi nella regione e sulla presenza di leader politici di orientamento conservatore. La situazione ha suscitato interesse tra gli osservatori per le implicazioni di questa mobilitazione.