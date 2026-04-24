Seguiva le donne fin dentro casa per molestarle fermato un tunisino seriale a Lucca

Un uomo tunisino è stato arrestato a Lucca con l’accusa di aver molestato ripetutamente diverse donne, alcune delle quali sono state seguite fin dentro le loro abitazioni. La vittima veniva scelta casualmente e, nei giorni precedenti gli attacchi, veniva osservata prima di essere aggredita. Le aggressioni si sono verificate sia in strada che all’interno delle case, dove l’uomo entrava forzando le porte.

La dinamica era sempre la stessa: le donne, scelte a caso come vittime, venivano “puntate” nei giorni precedenti e poi aggredite sessualmente, alcune in strada e altre fin dentro casa, dove il loro aguzzino entrava sfondando la porta d’ingresso. Un copione che si è ripetuto troppe volte prima che l’aggressore venisse fermato: i carabinieri lo hanno arrestato nelle scorse ore a seguito dell’ennesima aggressione avvenuta una settimana fa ad Altopascio, in provincia di Lucca. Si tratta di un tunisino di 33 anni senza fissa dimora ma regolare sul territorio italiano, che ora si trova in carcere in attesa che l’autorità giudiziaria decida il da farsi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Seguiva le donne fin dentro casa per molestarle, fermato un tunisino seriale a Lucca Notizie correlate Arrestato il molestatore seriale: seguiva le donne fino a casaAltopascio (Lucca), 24 aprile 2026 – Dopo un’indagine lampo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni di origini tunisine, senza fissa dimora... Con l’auto fin quasi dentro la chiesa per rubare le offerte: denunciato 20enne a MeroneHa parcheggiato l’auto sotto il portico, con il baule rivolto verso l’ingresso della chiesa, come se dovesse caricare qualcosa in fretta.