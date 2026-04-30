Tra i documenti noti come Epstein Files, spicca la presenza ripetuta di un uomo d’affari italiano, il cui nome appare centinaia di volte. Si tratta di Gianni Serazzi, che compare frequentemente nei file, anche se senza occupare un ruolo di primo piano. La sua presenza nel materiale emerso lega il suo nome allo scandalo, senza però rivelare dettagli specifici sulle sue attività o coinvolgimenti.

Il suo nome è rimasto sullo sfondo nello scandalo degli Epstein files, dove compare centinaia di volte. Eppure Gianni Serazzi, consulente della moda e del lusso e oggi presidente di PixelModa, ha avuto numerosi scambi con l’imprenditore pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Ad approfondire le sue interazioni con l’uomo al centro del più vasto scandalo di tratta sessuale di ragazze e minorenni, è il Telegraph, che riscostruisce come, attraverso figure di scouting e agenzie di modelle, il pedofilo reclutasse ragazze a fini predatori. Molto si è parlato, ad esempio, di Jean Luc Brunel, l’ex agente di top model trovato impiccato in carcere, dove era stato recluso con l’accusa di aver stuprato minorenni, e che per anni aveva portato ragazze ad Epstein.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein Files, c’è un altro uomo d’affari italiano nei documenti: chi è Gianni Serazzi

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