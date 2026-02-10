Nicola Caputo smentisce di essere coinvolto nei cosiddetti

Tempo di lettura: 2 minuti “Apprendo dai social e da qualche organo di stampa che nei documenti denominati “Epstein files” compare il nome di un Nicola Caputo. Non sono io quel Nicola Caputo, escludo in maniera categorica di aver mai avuto alcun tipo di contatto con il sig. Epstein eo con il suo mondo”. Così sui social l’ex eurodeputato Pd ed ex assessore regionale campano smentisce i rumors circolati in serata. Caputo sarebbe stato indicato da due deputati dem Usa e dalla rivista New Republic tra sei nomi di alto profilo negli Epstein files. I documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti delineano un quadro di relazioni e possibili pressioni, ruotanti intorno alla figura di Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Epstein Files, Caputo smentisce rumors su suo nome: “Non sono io quello nei documenti”

Tra le milioni di pagine pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Epstein, spunta anche il nome di Vincenzo Iozzo.

Nuovi dettagli emergono dagli Epstein files: si scopre che Steve Bannon cercava fondi per Matteo Salvini.

