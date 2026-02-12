Epstein Files | Segreti Potere e Abusi Svelati nei Documenti Descritti un’Élite Coinvolta in Scandali Internazionali

La pubblicazione dei documenti sui cosiddetti “Epstein Files” ha fatto emergere un mondo nascosto fatto di segreti, potere e abusi. I documenti svelano collegamenti tra personaggi influenti di vari settori, coinvolti in scandali internazionali che ora rischiano di scuotere le istituzioni. La rivelazione ha acceso un acceso dibattito e acceso le polemiche in tutto l’Occidente.

Epstein Files: L’Occidente Sotto Shock, Tra Segreti di Potere e Ombre del Passato. La desecretazione dei cosiddetti “Epstein Files” sta scuotendo l’Occidente, rivelando un intricato reticolo di relazioni e comportamenti che coinvolgono figure di spicco della politica, dell’economia e dello spettacolo. Al centro dello scandalo, il finanziere americano Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 in circostanze controverse, e una rete di connessioni che abbraccia diverse nazioni, dagli Stati Uniti all’Europa, con possibili ripercussioni sulla scena politica internazionale. Un Impero di Piaceri e Abusi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono stati pubblicati nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein.

Nuovi dettagli emergono dagli Epstein files: si scopre che Steve Bannon cercava fondi per Matteo Salvini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti

Argomenti discussi: Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Jmail e i file Epstein: la finta Gmail che consente di sbirciare fra i segreti dell'imprenditore; EPSTEIN FILES E IL LIMITE SEGRETO TRA GIUSTIZIA E RAGION DI STATO; Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti.

Epstein files: chomsky non convince, Sanders appare più rafforzatoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Epstein files: chomsky non convince, Sanders appare più rafforzato pubblicato il 11 Febbraio 2026 a firma di Daniele Luttazzi ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein: nomi segreti, ombre su miliardari e potenti, la pista che porta a MilanoIl deputato democratico Ro Khanna ha reso pubblici al Congresso i nomi di sei potenti uomini precedentemente oscurati nei file del caso Epstein, riaccendendo lo scontro politico sulla trasparenza. Int ... msn.com

Il nome di Donald Trump compare più di un milione di volte negli Epstein Files non censurati. E ci sono almeno sei uomini – tra cui il miliardario e uomo d’affari Leslie Wexner – che sono stati coperti dagli omissis e che invece avrebbero “cospirato” insieme a J - facebook.com facebook

Tiziana Prezzo ci parla di come le nuove rivelazioni degli Epstein Files stiano facendo tremare il Regno Unito. Re Carlo III si è detto disposto a "dare sostegno" alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confiden x.com