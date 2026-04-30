Entrano in servizio sei neo-assunti al Comune di Foggia ci sono anche insegnanti e addette all' infanzia

A Palazzo di Città a Foggia sono entrati in servizio sei nuovi dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato, selezionati tramite concorsi pubblici. Tra loro ci sono insegnanti e addette all'infanzia, che hanno iniziato ufficialmente il loro lavoro presso il Comune. La loro assunzione riguarda diverse figure professionali destinate a rafforzare l’organico degli uffici comunali.

Sono entrati ufficialmente in servizio a Palazzo di Città sei neo-assunti a tempo pieno e indeterminato, reclutati tramite concorsi. Questa mattina, nella Sala Giunta, hanno firmato il contratto, alla presenza del dirigente del Servizio del Personale Giuseppe Marchitelli e dei dipendenti che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Manfredonia, Delle Rose: “In bocca al lupo ai due neo-assunti”Un grande in bocca al lupo ai nuovi istruttori amministrativo-contabili che oggi iniziano il loro percorso nel nostro Comune. Insegnanti di religione precari a vita, anche nel Torinese sono arrivati numerosi risarcimenti (anche con somme importanti)Sono ormai diverse decine gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole a cui anche i tribunali civili di Torino e Ivrea, come sta avvenendo un... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Consiglio provinciale Foggia, campo largo e civici di Nobiletti sbaragliano i concorrenti. Il ruolo di Orta Nova. SERVIZIO PUBBLICO Foggia, futuro ATAF al centro del Consiglio comunale: Servizio resti pubblicoAnnunciata la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per avviare l’iter che porterà alla discussione in aula ... statoquotidiano.it Foggia, 1816 domande per 26 posti al Comune: al via la maratona dei concorsiInizieranno lunedì 19 gennaio, presso la Città del Cinema, le prove scritte per i candidati ammessi alle sei procedure concorsuali Inizieranno lunedì 19 gennaio presso la Città del Cinema, in piazzale ... lagazzettadelmezzogiorno.it