Insegnanti di religione precari a vita anche nel Torinese sono arrivati numerosi risarcimenti anche con somme importanti

Gli insegnanti di religione precari in Piemonte continuano a ottenere risarcimenti dopo anni di battaglie legali. A Torino e Ivrea, i tribunali civili hanno riconosciuto il loro diritto, condannando le scuole a pagare somme anche consistenti. La maggior parte di questi insegnanti ha lavorato per anni con contratti a termine, spesso senza una stabilità reale. Ora, alcune sentenze hanno aperto la strada a risarcimenti che arrivano anche a cifre importanti, segnando un passo avanti per chi ha vissuto questa precarietà troppo a lungo.

Sono ormai diverse decine gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole a cui anche i tribunali civili di Torino e Ivrea, come sta avvenendo un po' in tutta Italia, hanno riconosciuto il risarcimento del danno per utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Religione Precari

Ultime notizie su Religione Precari

Argomenti discussi: Don Giordano Amati ripercorre l'avventura dei suoi 44 anni a guida degli insegnanti di religione. Dialogo e confronto le parole d'ordine -; Scuola, sentenza storica. Quattordici contratti in 20 anni e un concorso. Il prof sarà risarcito; Abuso contratti a termine: risarcimento docenti; Ora di religione in calo nelle scuole italiane: cresce il numero di studenti che la abbandonano.

ASSEMBLEA INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA Mercoledì 18 febbraio alle ore 16.30 presso il Seminario vescovile, piazza Giacomini in Foligno, incontro dei docenti di religione cattolica della Diocesi di Foligno. Un incontro di condivisione all'inizio del ca - facebook.com facebook