Insegnanti di religione precari a vita anche nel Torinese sono arrivati numerosi risarcimenti anche con somme importanti

Gli insegnanti di religione precari in Piemonte continuano a ottenere risarcimenti dopo anni di battaglie legali. A Torino e Ivrea, i tribunali civili hanno riconosciuto il loro diritto, condannando le scuole a pagare somme anche consistenti. La maggior parte di questi insegnanti ha lavorato per anni con contratti a termine, spesso senza una stabilità reale. Ora, alcune sentenze hanno aperto la strada a risarcimenti che arrivano anche a cifre importanti, segnando un passo avanti per chi ha vissuto questa precarietà troppo a lungo.

Sono ormai diverse decine gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole a cui anche i tribunali civili di Torino e Ivrea, come sta avvenendo un po' in tutta Italia, hanno riconosciuto il risarcimento del danno per utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

