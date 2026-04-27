Manfredonia Delle Rose | In bocca al lupo ai due neo-assunti

Oggi nel municipio di Manfredonia si sono presentati due nuovi istruttori amministrativo-contabili, che hanno iniziato ufficialmente il loro incarico. Il sindaco ha espresso un saluto di buon lavoro ai neo-assunti, augurando loro successo nel ruolo che andranno a ricoprire. La cerimonia ha visto la presenza di alcuni membri dell’amministrazione comunale, che hanno assistito all’insediamento dei nuovi dipendenti.

Un grande in bocca al lupo ai nuovi istruttori amministrativo-contabili che oggi iniziano il loro percorso nel nostro Comune. Con l’arrivo dei dottori Niro e Russo, proseguiamo con determinazione il piano di rinnovo dell’organico, inserendo professionalità pronte a mettersi al servizio della comunità nei gangli. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Delle Rose: “In bocca al lupo ai due neo-assunti” Notizie correlate Sanremo, Mattarella ai partecipanti: "Vi faccio un in bocca al lupo collettivo e imparziale" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "Quello che fate è l'espressione della vostra capacità e del vostro protagonismo di artisti, ma è anche un... Leggi anche: Editoria: Meloni, 'in bocca al lupo a Italbloid' Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Manfredonia rafforza il personale comunale, Delle Rose: Competenze fresche per l’amministrazione; Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASE; La Vieste en Rose 2026: circa 50 cantine da tutto il mondo e un ricco programma per la 7^ edizione; Comune, assunti due istruttori amministrativo-contabile. DELLE ROSE Manfredonia rafforza il personale comunale, Delle Rose: Competenze fresche per l’amministrazioneNon stiamo semplicemente riempiendo caselle, ma innestando competenze fresche in gangli vitali dell'amministrazione ... statoquotidiano.it INTERVENTO Manfredonia, rifiuti abbandonati in Piazza delle Rose: intervento di Polizia Locale e ASESul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme agli operatori di ASE S.p.A., che hanno provveduto alla rimozione. statoquotidiano.it Si avvicina la fioritura delle rose… e noi le facciamo fiorire anche sulla porcellana. DUCHESS decoro BRAMBLE ROSE! Piatto piano 26.5cm €20 Disponibilità 4 pezzi Piatto piano 21cm €15 Disponibilità 4 pezzi - facebook.com facebook