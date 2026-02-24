Accoltella il padre alla testa durante una lite in casa | 26enne arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 26 anni ha ferito gravemente il padre con un coltello durante una discussione in casa a Desio, il 19 febbraio. La lite, scoppiata improvvisamente, è degenerata in un'aggressione violenta. Il padre è stato colpito alla testa e ora si trova in ospedale sotto osservazione. La polizia ha fermato immediatamente il ragazzo, che rischia di affrontare un procedimento per tentato omicidio. La famiglia si trova sotto shock per quanto accaduto.

Desio, accoltella alla testa il padre durante una lite: 26enne arrestato per tentato omicidioLa chiamata al 112 è arrivata da una familiare. La vittima è stata soccorsa e poi dimessa dall’ospedale, al giovane invece è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento con il braccialetto ... msn.com

Zouhair Atif, il padre del 18enne che ha accoltellato Abanoub Youssef: «Chiedo scusa alla famiglia. Non conosco mio figlio, è sempre stato un bravo ragazzo»«Per noi era un ragazzo tranquillo - aggiunge parlando del figlio Zouhair - . Ogni mattina si alzava, prendeva l'autobus, andava a scuola. Poi il sabato e la domenica ma anche durante l'estate, ... corriereadriatico.it

Fugge da casa e uccide il padre che lo aveva raggiunto: "Ero in missione per Dio" - facebook.com facebook