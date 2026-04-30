Energia pulita a Cremona | 316 soci uniscono risparmio e solidarietà

A Cremona, 316 soci partecipano a un progetto di energia pulita gestito attraverso le comunità energetiche diocesane. Questa iniziativa permette ai membri di condividere risparmio e solidarietà, con un modello collaborativo di produzione e consumo di energia sostenibile. La presenza di questa rete evidenzia un impegno locale verso fonti rinnovabili e pratiche più consapevoli nel settore energetico.

? Cosa sapere A Cremona 316 soci gestiscono l'energia pulita tramite le comunità energetiche diocesane.. Il 30% degli incentivi prodotti finanzia progetti sociali nel territorio cremonese.. Al 15 aprile 2026, le Comunità Energetiche del territorio cremonese contano ormai 316 soci, un numero che testimonia l’efficacia di un sistema nato nell’aprile 2025 per trasformare la gestione dell’energia pulita in un volano di solidarietà locale. Quello che era partito come un progetto pilota nel cuore della provincia si è trasformato in un ecosistema strutturato, capace di collegare parrocchie, comuni e imprese in una rete di condivisione che va ben oltre il semplice risparmio in bolletta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia pulita a Cremona: 316 soci uniscono risparmio e solidarietà Notizie correlate Energia pulita e solidarietà: ad Ameno un incontro sulla Cers Fratello Sole Monte MesmaUn’occasione per capire come l’energia prodotta dal sole possa diventare un bene comune, riducendo i costi e aiutando il territorio. Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Un anno di Comunità Energetiche Rinnovabili: il 'Modello Cremona' fa scuola; Von der Leyen: Guerra in Iran costa all’Ue 500 milioni al giorno per l’energia; Kenya, Ruto: Sviluppato progetti di geotermia tra i più avanzati al mondo; Clima, Ruto: Shock climatici riducono Pil tra 3 e 5% ma Africa può guidare transizione energetica. Un anno di Comunità Energetiche Rinnovabili: il 'modello Cremona' fa scuolaUn nuovo eco-sistema: una rete tra enti di diversa natura capace di generare benefici non solo economici, ma soprattutto ... cremonaoggi.it Dobbiamo investire nelll’energia pulita e rinnovabile, non ci sono soluzioni alternative per contrastare il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali a esso connesse. Rispondi all’immobilismo della classe dirigente devolvendo il tuo 2x1000 a Possibile - facebook.com facebook Energia pulita: a Brasimone il primo test al mondo con piombo x.com