Energia pulita e solidarietà | ad Ameno un incontro sulla Cers Fratello Sole Monte Mesma

Da novaratoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ameno si è svolto un incontro dedicato alla Cers Fratello Sole Monte Mesma, un progetto che si concentra sull’utilizzo dell’energia solare. Durante l’appuntamento sono stati illustrati i benefici della produzione di energia pulita e di come questa possa essere condivisa tra la comunità. Sono stati presentati dati sui costi e sulle modalità di distribuzione dell’energia, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio in un percorso di sostenibilità.

Un’occasione per capire come l’energia prodotta dal sole possa diventare un bene comune, riducendo i costi e aiutando il territorio. Mercoledì 22 aprile, alle ore 21, il Museo Tornielli di Ameno (Piazza Marconi 1) ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo "Talk nei Comuni".Al centro della serata.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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