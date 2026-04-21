Energia pulita e solidarietà | ad Ameno un incontro sulla Cers Fratello Sole Monte Mesma

A Ameno si è svolto un incontro dedicato alla Cers Fratello Sole Monte Mesma, un progetto che si concentra sull’utilizzo dell’energia solare. Durante l’appuntamento sono stati illustrati i benefici della produzione di energia pulita e di come questa possa essere condivisa tra la comunità. Sono stati presentati dati sui costi e sulle modalità di distribuzione dell’energia, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio in un percorso di sostenibilità.

Un’occasione per capire come l’energia prodotta dal sole possa diventare un bene comune, riducendo i costi e aiutando il territorio. Mercoledì 22 aprile, alle ore 21, il Museo Tornielli di Ameno (Piazza Marconi 1) ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo "Talk nei Comuni".Al centro della serata.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Energia gratis e solidarietà dal Convento: come funziona la nuova comunità energetica sul Monte MesmaNell’estate del 2026 entreranno in funzione due nuovi impianti fotovoltaici sul monte Mesma, ad Ameno, nel novarese. Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Per i frati francescani Fratello Sole ora è con l’impianto fotovoltaico; Il Piemonte contro l'agrivoltaico: sì ai pannelli solari, ma non sui terreni agricoli; Ameno celebra i suoi custodi: sabato l’inaugurazione de L'anima sui tetti e il cuore nel legno. Lo scorso venerdì, 10 aprile, si è svolto il Talk pubblico dedicato alla CERS Fratello Sole Monte Mesma presso il Comune di Bolzano Novarese. Questo tipo di appuntamenti pubblici sono occasioni importanti per incontrare la cittadinanza, spiegare obiet facebook