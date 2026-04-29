Energia aiuti straordinari dell’Ue | copertura fino al 70% dei costi

L’Unione Europea ha annunciato nuovi aiuti straordinari per sostenere i paesi membri nei costi energetici, coprendo fino al 70% delle spese. La decisione arriva in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia causato dalla crisi internazionale, che sta incidendo sui bilanci nazionali. Le misure prevedono fondi dedicati per alleviare il peso delle spese energetiche pubbliche e private, con l’obiettivo di contenere gli effetti della situazione sui cittadini e le imprese.

L’Europa prova a correre ai ripari davanti all’impatto crescente della crisi internazionale sui prezzi dell’energia. Dopo settimane di tensioni e rincari, arriva una risposta concreta che punta a sostenere i settori più esposti. La Commissione europea ha varato un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, pensato per alleggerire il peso economico che grava su imprese e filiere produttive colpite dall’aumento dei costi. Aiuti fino al 70% dei costi. Il meccanismo consente ai governi nazionali di coprire fino al 70% dei costi extra legati ai rincari di energia, carburanti e fertilizzanti. La misura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 e riguarda diversi comparti strategici: agricoltura.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Energia, aiuti straordinari dell’Ue: copertura fino al 70% dei costi Notizie correlate Crisi energetica, nel piano Ue aiuti di Stato fino al 70%: cosa prevede il MetsafLa Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al fine di consentire agli Stati membri di sostenere l‘economia... Cina in soccorso dell’Iran: dal petrolio alla diplomazia, fino agli aiuti militari e alle copertura bancaria “sommersa”La Cina ha assicurato il suo sostegno all’Iran fin dall’inizio dei bombardamenti congiunti di Usa e Israele, chiedendo ai due Stati di fermare le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dfp, è coro di allarmi in Parlamento: Senza crescita il rigore è un rischio; Sciopero autotrasportatori fino al 25 aprile: sospeso il blocco; Bonus tinteggiatura 2026 | Esiste davvero un aiuto per la pittura?; Iran, Folgori (FEOLI): Dall’UE risposte straordinarie per affrontare la crisi energetica - Occhioche. Energia, aiuti straordinari dell’Ue: copertura fino al 70% dei costiL’Europa prova a correre ai ripari davanti all’impatto crescente della crisi internazionale sui prezzi dell’energia. Dopo settimane di tensioni e rincari, ... thesocialpost.it Caro-energia, l’UE allenta le regole sugli aiuti di Stato per agricoltura, pesca e trasportiGli Stati potranno contribuire fino al 70 per cento dell'aumento dei costi dell'energia, con aiuti di Stato fino a 50mila euro per impresa ... eunews.it #Meta ha annunciato una collaborazione con #OverviewEnergy per garantire l’approvvigionamento di energia solare ai propri data center. L’iniziativa si inserisce nel contesto della crescente domanda energetica x.com FOGGIA LABORATORIO NAZIONALE DI SOSTENIBILITÀ: ENEA sceglie la città per la rigenerazione urbana. Piazza Mercato al centro della sperimentazione tra energia, innovazione e sviluppo - facebook.com facebook