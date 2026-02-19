Bollette | Decreto Energia bonus fino a 315€ per famiglie e aiuti mirati per le imprese nei prossimi anni
Il governo italiano ha approvato un decreto-legge che riduce i costi energetici per famiglie e imprese, a causa dell’aumento delle bollette. La misura prevede bonus fino a 315 euro per le famiglie e aiuti specifici alle aziende nei prossimi anni. Il decreto mira a sostenere chi ha più difficoltà a pagare le spese energetiche, con un investimento complessivo importante. Le nuove misure entreranno in vigore immediatamente e si concentrano su interventi mirati per alleggerire il carico delle bollette. La prossima settimana, si attendono i dettagli ufficiali.
Decreto Energia: Il Governo Interviene per Alleggerire le Bollette e Sostenere le Imprese. Il governo italiano ha approvato un decreto-legge che mira a ridurre il peso dei costi energetici su famiglie e imprese, con un investimento complessivo significativo e misure mirate a promuovere la transizione ecologica. L'intervento, varato nella serata del 18 febbraio 2026, introduce bonus e incentivi per contrastare l'aumento dei prezzi di elettricità e gas, sostenendo al contempo la competitività industriale e l'efficienza energetica del sistema nazionale. Sostegno alle Famiglie: Bonus Sociale Potenziato e Contributi Diretti.
Caro energia: 315 milioni stanziati, bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette. Il governo italiano ha deciso di stanziare 315 milioni di euro per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte ai rincari delle bollette energetiche, con un bonus di 90 euro riservato ai beneficiari del bonus sociale e altre misure mirate a ridurre l'impatto delle tariffe più alte.
Argomenti discussi: Decreto bollette, bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare le spese di famiglie e imprese; Decreto Energia, contributo per luce anche a famiglie con Isee fino a 25mila euro; Decreto Energia, sconti sulla luce per le famiglie con Isee fino a 25mila euro; Decreto bollette: rimborsi ai produttori e bonus dimezzato, cosa cambia nel 2026.
