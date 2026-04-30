Energia difesa e veti l’Unione si scopre fragile nel momento peggiore

In un momento di tensione internazionale, l’Unione europea si rivela vulnerabile su più fronti, tra questioni energetiche, di difesa e di veto. Nella capitale di Cipro, le antiche mura veneziane circondano ancora oggi la zona storica di Nicosia, ma non sono le uniche barriere che attraversano l’isola. Le divisioni e i rallentamenti istituzionali si percepiscono chiaramente, in un quadro che mette in discussione l’unità europea.

Le mura veneziane che avvolgono la chora antica di Nicosia non sono le uniche barriere presenti a Cipro. Il suo centro è anche il suo confine, dal momento che la Turchia l’ha invasa nel 1974 senza accettare mai alcuna mediazione da parte della Nato, di cui pur fa parte. La settimana scorsa Nicosia ha ospitato il vertice informale dei ventisette Stati dell’Unione, atteso da settimane: non sono state prese decisioni, intendimenti sì. All’appuntamento, organizzato dalla Presidenza di turno cipriota del Consiglio dell’Unione europea, si è parlato soprattutto dello stallo nello Stretto di Hormuz e delle conseguenze della crisi energetica. L’Iea (Agenzia internazionale dell’energia) l’ha già definita come la più grave della storia recente.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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