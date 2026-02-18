L’allarme Bremer e il crollo della difesa | la Juventus scopre di essere fragile

La Juventus ha scoperto di essere fragile dopo il crollo della difesa contro il Bremer, che ha lasciato il reparto scoperto e ha aperto la strada a molteplici errori. La squadra si è trovata in difficoltà già dai primi minuti, quando l’assenza di un elemento chiave ha indebolito tutto il sistema difensivo. La mancanza di un leader in campo si è fatta sentire, provocando una reazione a catena di sbavature che hanno condotto al risultato difficile.

Il verdetto del campo di Istanbul non è solo figlio di un'inferiorità numerica, ma della fragilità di un ecosistema che, privato del suo pilastro fondamentale, si è sgretolato con una rapidità disarmante. Dal momento in cui Gleison Bremer ha dovuto abbandonare il terreno dell'Ali Sami Yen, la retroguardia della Juventus ha smarrito la propria guida carismatica e tattica, innescando un blackout che getta ombre pesanti sul prosieguo della stagione. Il centrale brasiliano non è un semplice interprete, ma un moltiplicatore di rendimento: la sua assenza agisce come un catalizzatore di insicurezze che investe non solo i compagni di reparto, ma l'intero pacchetto mediano, privo ora di quella rete di salvataggio che permetteva di rischiare la giocata.