Energia a scrocco nelle case popolari denunciate sei persone a Misilmeri

Sei persone sono state denunciate a Misilmeri per aver manomesso i contatori dell’energia nelle case popolari. I controlli hanno scoperto dispositivi alterati che impedivano la registrazione dei consumi, anche quando elettrodomestici come frigoriferi e televisori erano accesi. La manomissione dei contatori aveva come risultato un risparmio illecito sulla bolletta dell’energia elettrica. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali connessioni o responsabilità aggiuntive.

I contantori risultavano manomessi in maniera tale che, nonostante frigo, tv e altri elettromestici in funzione, non registrassero alcun consumo. I carabinieri hanno denunciato a Misilmeri sei persone di età compresa tra i 29 e i 67 anni, tutte residenti nelle case popolari dell'Iacp, accusate di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Falsi annunci online per auto e case vacanze, denunciate due personeI Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo della provincia di Varese e una donna della... Rissa e danni in piazza. Denunciate sei personeL’ennesima, violenta rissa in piazza del Popolo, anche stavolta con feriti e danneggiamenti dell’arredo di alcuni esercizi pubblici.