In piazza del Popolo si è verificata un’ulteriore rissa che ha coinvolto sei persone. Durante l’evento sono stati segnalati feriti e danni all’arredo di alcuni esercizi pubblici presenti nella zona. La Polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha denunciato i sei presenti coinvolti nell’episodio.

L’ennesima, violenta rissa in piazza del Popolo, anche stavolta con feriti e danneggiamenti dell’arredo di alcuni esercizi pubblici. Alla fine, però, i carabinieri di Fermo hanno chiuso il cerchio e, a conclusione di una complessa attività investigativa, hanno denunciato sei persone, ritenute responsabili degli scontri avvenuti all’inizio di febbraio. I militari del Radiomobile di Fermo e quelli della di Sant’Elpidio a Mare erano intervenuti, in piena notte, in piazza del Popolo, a seguito di una segnalazione giunta al 112, in cui si chiedeva aiuto per una rissa tra ragazzi. I carabinieri, al loro arrivo, non avevano rilevato alcuno scontro ma solo la presenza di diverse persone, nessuna con evidenti lesioni, apparentemente estranee all’evento segnalato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa e danni in piazza. Denunciate sei persone

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