Falsi annunci online per auto e case vacanze denunciate due persone

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Solofra per aver pubblicato falsi annunci online riguardanti auto e case vacanze. Un uomo proveniente dalla provincia di Varese e una donna dalla provincia di Napoli sono stati individuati come responsabili di due diversi episodi di truffa. Le denunce sono state presentate all’Autorità Giudiziaria competente.

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo della provincia di Varese e una donna della provincia di Napoli, ritenuti responsabili, in due distinti episodi, del reato di truffa.Truffa dell'auto onlineNel primo caso, un uomo ha ingannato.