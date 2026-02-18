Taglio rami e piante | al via le operazioni nei pressi delle linee elettriche

E-Distribuzione, parte del Gruppo Enel, ha annunciato due interventi di manutenzione nelle prossime settimane a Sansepolcro, il 19 e il 25 febbraio. L’obiettivo è tagliare rami e piante che minacciano le linee elettriche, per evitare blackout e migliorare la sicurezza. Le operazioni coinvolgeranno le zone vicine alle linee aeree e dureranno alcune ore, con possibili disservizi per i residenti. Le squadre lavoreranno durante il giorno per ridurre al minimo i disagi. La manutenzione mira a garantire un servizio più affidabile per tutta la comunità.

Nell'occasione le squadre operative di E-Distribuzione monitoreranno anche le cabine dell'area e verificheranno l'assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio. L'attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all'interno dell'area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza.