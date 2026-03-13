Zé Roberto sul flop al Real Madrid | Non ero concentrato mi sono perso tra sesso e videogiochi

Zé Roberto ha raccontato il motivo del suo insuccesso al Real Madrid, spiegando di non essere stato abbastanza concentrato. Ha detto di essersi perso tra momenti di intimità e sessioni di videogiochi, all’epoca appena sposato. La sua testimonianza rivela come le distrazioni siano state determinanti nella sua esperienza con il club spagnolo.

Zé Roberto e il clamoroso flop al Real Madrid: "Ero appena sposato, di giorno facevo sesso e la notte giocavo alla PlayStation. Ero ingrassato e stressato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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