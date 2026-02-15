Sofia Goggia | Quando ho visto che ero terza ero perplessa…

Sofia Goggia si trova terza dopo la prima manche dello slalom gigante a Cortina d’Ampezzo, causa una gara molto veloce e combattuta. La sciatrice italiana si è sorpresa quando ha visto il suo nome tra le prime posizioni, perché non si aspettava di essere così avanti considerando le sensazioni avute durante il percorso. Con un distacco di soli 46 centesimi da Federica Brignone, Goggia ha commentato di aver avuto una prova più difficile del previsto, ma si è comunque detta felice del risultato.

Sofia Goggia è terza al termine della prima manche dello slalom gigante femminile di sci alpino a Cortina d'Ampezzo, valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'azzurra paga 0?46 dalla compagna di squadra Federica Brignone, ma ai microfoni di Rai 2 afferma di essere sorpresa di ritrovarsi così in alto in classifica per le sensazioni percepite in gara. L' analisi della prima discesa: " Non ho ancora visto i miei intertempi, sicuramente nella parte alta non mi sentivo così nel ritmo del gigante, e comunque era tanto che non faccio un po' le gare di gigante bene. Sotto mi sentivo veloce, però non sai mai, è una gara, secondo me, molto tirata come distacchi, nonostante Federica Brignone abbia fatto una grande manche.